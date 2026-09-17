Bourse de Casablanca: suspension de la séance de cotation

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La Bourse de Casablanca informe le public que la séance de cotation de ce jour est momentanément suspendu, en raison d’un incident technique survenu ce matin.

La Bourse de Casablanca tient à rassurer l’ensemble des intervenants du marché et des investisseurs quant au suivi étroit de la situation, conformément aux procédures en vigueur. L’ensemble des équipes de la Bourse de Casablanca sont mobilisées afin d’identifier l’origine de l’incident et de mettre en œuvre les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal de la séance dans les meilleurs délais.

Une communication complémentaire sera effectuée dès le retour à la normale. La Bourse de Casablanca remercie l’ensemble des acteurs du marché et des investisseurs pour leur compréhension.

S.L.