Maillot en soutien à Sebta: Kylian Mbappé s’explique sur la polémique

Kylian Mbappé est sorti de son silence au sujet de la polémique née de son apparition aux côtés de Vinicius Junior et Ibrahima Konaté avec le maillot de solidarité avec la ville de Sebta, avant le match entre le Real Madrid et Elche en Liga.

Les trois joueurs avaient porté le maillot de manière partielle, sans laisser apparaître entièrement le message qui y était inscrit, contrairement au reste des joueurs des deux équipes, qui l’avaient porté avant le coup d’envoi. Cette situation a suscité des critiques et diverses interprétations en Espagne.

Dans des déclarations accordées au quotidien «AS», Mbappé a expliqué : «Je veux clarifier les choses afin que tout le monde puisse les comprendre. Le port de ce maillot était une décision institutionnelle prise par les deux clubs, et nous, en tant que joueurs, devions nous y conformer»

Et d’ajouter : «Tout d’abord, je tiens à réaffirmer ma pleine solidarité avec Sebta et avec toutes les victimes. Avant d’être footballeur, je suis un être humain. Mais en même temps, je voulais également adresser un message de solidarité à tous les migrants qui ont perdu la vie et à ceux qui traversent des conditions extrêmement difficiles».