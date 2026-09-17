Retour définitif à l’heure GMT au Maroc: le compte à rebours est lancé

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Les Marocains s’apprêtent à revenir à l’heure GMT le dimanche 20 septembre. Le retour à l’heure légale interviendra à 2 heures du matin. Les horloges devront alors être retardées de soixante minutes, marquant ainsi la fin du GMT+1.

Cette décision a été officialisée par un décret adopté par le gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire. Elle prévoit la suppression définitive de l’heure supplémentaire et le rétablissement de l’heure légale à compter du 20 septembre.

Aziz Akhannouch avait expliqué que cette mesure répondait à une demande largement exprimée par les Marocains. Le chef du gouvernement avait également indiqué avoir tenu plusieurs réunions avec les composantes de la majorité afin d’examiner les revendications adressées à l’Exécutif.

Parmi celles-ci figurait principalement la suppression définitive de l’heure supplémentaire, décriée par de nombreux citoyens en raison de ses répercussions sur leur santé et leur rythme quotidien.

Après plusieurs années de contestation, le retour à l’heure légale apparaît donc comme un soulagement pour de nombreuses familles marocaines, qui se préparent désormais à retrouver un rythme de vie jugé plus adapté à leur quotidien.

H.M.