MLS: Messi inscrit un quadruplé et met fin à la disette de l’Inter Miami (VIDEO)

Lionel Messi a inscrit samedi un quadruplé lors de la large victoire de l’Inter Miami à domicile contre Montréal 7-1 en MLS, le championnat de football nord-américain, mettant fin à une série de cinq matchs sans victoire de son équipe.

Les tenants du titre ont étrillé l’avant-dernier de la conférence Est grâce à la star argentine qui a, en plus de ses quatre buts, délivré une passe décisive à celui qui était déjà son coéquipier au Barça, Luis Suarez.

Cerise sur le gâteau: Messi a inscrit son coup-franc signature du gauche à l’entrée de la surface de réparation juste avant le coup de sifflet final.

L’Inter Miami, qui restait sur une série de cinq matchs sans victoire (quatre défaites et un nul), avait annoncé jeudi se séparer de son entraîneur, Guillermo Hoyos.

Ce sera un autre Argentin, Kily Gonzalez, qui va prendre les rênes de Miami, deuxième de la conférence Est à dix points du leader Nashville, dès qu’il aura obtenu son permis de travail.