Ligue des champions: le Real Madrid s’impose face à l’Inter Milan

Le Real Madrid a entamé mardi sa campagne en Ligue des champions par une victoire peu convaincante à domicile face à l’Inter Milan (2-1), profitant de deux erreurs défensives des champions d’Italie.

Dominés dans le jeu, les Merengues ont su tirer parti de deux grosses erreurs milanaises pour prendre rapidement le large, grâce à Kylian Mbappé (14e) et Federico Valverde (23e).

Le gardien madrilène Thibaut Courtois a ensuite multiplié les arrêts décisifs, ne s’inclinant qu’une seule fois, devant Carlos Augusto à la 77e minute.

S.L.