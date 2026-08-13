Séisme en Colombie: les condoléances du Roi Mohammed VI

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République de la Colombie, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, à la suite du séisme ayant frappé plusieurs régions de la Colombie.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une vive émotion le séisme dévastateur qui a frappé plusieurs régions de la Colombie.

En ces circonstances tragiques, le Roi présente Ses sincères condoléances au Président colombien et l’assure de l’entière solidarité du Royaume du Maroc à l’endroit de son pays ami.

« Au nom du peuple marocain et en Mon nom personnel, J’exprime, à travers vous, aux familles endeuillées et au peuple colombien, Mes profonds sentiments de sympathie et de compassion”, écrit le Souverain dans ce message.

S.L