Sahara marocain : la Colombie change sa position et reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Par LeSiteinfo avec MAP

La Colombie a annoncé un changement de sa position sur la question du Sahara et affirmé sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses Provinces du Sud.

Cette nouvelle position a été annoncée, vendredi, lors de l’entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec le vice-président de la République de Colombie, José Manuel Restrepo, auquel a pris part le ministre des Relations extérieures, Omar Bula Escobar.

M. Bula Escobar a, à cette occasion, affirmé que la Colombie « reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara », consacrant ainsi une nouvelle orientation de la position colombienne sur cette question.

Pour sa part, M. Restrepo a souligné que cette annonce marque « un nouveau départ » dans les relations entre la Colombie et le Maroc, affirmant que le Royaume est « le premier allié de la Colombie en Afrique ».

Il a, dans ce sens, exprimé la volonté de son pays d’établir avec le Maroc un partenariat stratégique.

De son côté, M. Bourita a qualifié d’ »historique » la décision de la Colombie de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd » et de reconnaitre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant qu’elle est susceptible de donner « un grand élan » aux relations bilatérales.

Il a aussi précisé que le Maroc et la Colombie peuvent constituer des plateformes économiques l’un pour l’autre, en mettant à profit leurs positions respectives en Afrique et en Amérique latine.

M. Bourita a, enfin, affirmé que sa présence à Cali, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour représenter le Souverain à la cérémonie d’investiture du nouveau président Abelardo de la Espriella, traduit la volonté du Royaume d’accompagner cette nouvelle dynamique et de porter les relations maroco-colombiennes à un niveau supérieur.