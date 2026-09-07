Sahara marocain: la Grèce s’exprime sur sa position

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Grèce réaffirme son soutien en faveur de la proposition marocaine d’autonomie, considérant qu’elle « constitue une contribution sérieuse et crédible au processus onusien en cours » et qu’elle « pourrait constituer la solution la plus réalisable » pour le règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre des Affaires étrangères grec, George Gerapetritis, lors d’une déclaration à la presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, en visite à Athènes.

Gerapetritis a indiqué que conformément à la position commune de l’Union Européenne, la Grèce « soutient pleinement les efforts consentis par l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour la conduite de négociations, sur la base de la proposition marocaine d’autonomie, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable ».

Dans ce cadre, le chef de la diplomatie grecque a souligné que son pays, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2025-2026, « salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies « .

À travers ce soutien, la Grèce, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, s’inscrit pleinement dans la dynamique internationale impulsée par le Roi Mohammed VI, en faveur d’un règlement définitif de ce différend régional, sur la base du plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, et vient conforter le consensus des 27 États membres de l’Union européenne autour de cette approche.

S.L.