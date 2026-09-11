Un international marocain rêve de retrouver les Lions de l’Atlas

Porter le maillot de la sélection nationale reste un rêve et un objectif pour tous les joueurs marocains, qu’il s’agisse de joueurs qui découvrent pour la première fois les Lions de l’Atlas ou de ceux qui, après avoir déjà connu la sélection, souhaitent retrouver leur place.

Omar El Hilali fait partie de ces joueurs désireux de revenir en équipe nationale marocaine. Le défenseur d’Espanyol Barcelone a été absent des dernières convocations des Lions de l’Atlas, notamment lors de la dernière Coupe du monde.

Dans un entretien accordé au quotidien espagnol «Mundo Deportivo», El Hilali a fait part de son souhait de retrouver la sélection marocaine.

«Si vous affichez le niveau attendu avec votre club, vous avez toujours une chance d’être appelé en sélection. Lorsque ce n’est pas le cas, vos chances diminuent considérablement», a-t-il déclaré.

Le joueur d’Espanyol a ajouté : «Quand le moment viendra, cela arrivera. Si je suis convoqué, je serai très heureux. Si ce n’est pas le cas, je continuerai à travailler pour pouvoir, à un moment donné, retrouver la sélection marocaine»

Et de conclure : «Dans le football, il y a toujours une deuxième, voire une troisième chance. De plus, je suis encore jeune. J’espère pouvoir un jour disputer la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde. Tout cela passe par ce que vous accomplissez avec votre club»