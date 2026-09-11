Yassir Zabiri dans le viseur de deux clubs anglais

Yassir Zabiri susciterait l’intérêt de deux clubs anglais, qui suivraient attentivement ses performances en vue d’un éventuel recrutement.

Selon Ekrem Konur, journaliste chez le quotidien britannique The Sun, Aston Villa et Newcastle surveillent l’attaquant marocain depuis son prêt au Racing Santander par le Stade Rennais.

Les deux formations anglaises devraient continuer à observer son évolution et pourraient formuler une offre s’il confirme ses bonnes prestations en Espagne. Le Stade Rennais réclamerait près de 20 millions d’euros pour se séparer de son joueur.

En difficulté pour s’imposer à Rennes, Zabiri a parfaitement réussi ses débuts avec le Racing Santander, où il bénéficie d’une nouvelle occasion de retrouver le devant de la scène.

H.M.