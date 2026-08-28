Ligue des champions : le PSG retrouve le Barça et Manchester City

Par LeSiteinfo avec MAP

Double tenant du titre, le Paris Saint-Germain retrouvera notamment le FC Barcelone et Manchester City lors de la phase de ligue de la Ligue des champions d’Europe de football pour la saison 2026-2027, à l’issue du tirage au sort effectué jeudi à Monaco.

Le PSG, qui tentera de devenir le premier club depuis le Real Madrid à remporter trois Ligues des champions consécutives (2016-2018), devra également affronter l’AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Côme.

Le tirage au sort a également réservé plusieurs autres chocs entre poids lourds du football continental. Le Real Madrid affrontera notamment l’Inter Milan et Arsenal, tandis que le Bayern Munich sera opposé à Arsenal. Manchester City et le FC Barcelone se retrouveront également sur la route l’un de l’autre.

L’Atlético de Madrid devra pour sa part notamment se mesurer au Bayern Munich et à Liverpool.

Pour les deux autres clubs français engagés, Lille affrontera notamment le Bayern Munich et Arsenal, tandis que Lens croisera Manchester City et Liverpool.

La cérémonie a été marquée par la remise de plusieurs distinctions. Le capitaine du PSG Marquinhos s’est vu décerner le premier Prix UEFA du respect et de l’engagement au-delà du terrain, une nouvelle récompense destinée à distinguer un geste incarnant notamment l’empathie, la dignité et le respect.

L’ancien international français Thierry Henry a également reçu le Prix du président de l’UEFA, remis par le président de l’instance européenne Aleksander Ceferin, en reconnaissance de son influence sur et en dehors des terrains.

La compétition se déroulera pour la troisième saison selon son nouveau format, avec 36 clubs réunis dans un classement unique. Chaque équipe disputera huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, contre huit adversaires différents.

Les huit premiers du classement de la phase de ligue se qualifieront directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage. Les huit dernières seront éliminées.

La première journée est programmée du 8 au 10 septembre, et la finale aura lieu le 5 juin 2027 au stade Metropolitano de Madrid. Voici la composition de la phase de ligue pour les clubs français : – Paris Saint-Germain : FC Barcelone, Manchester City, AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava, Côme.

– Lille : Bayern Munich, Arsenal, Real Betis, AS Rome, Galatasaray, Bodø/Glimt, Slovan Bratislava, Stuttgart.

– Lens : Manchester City, Liverpool, Sporting Portugal, Club Bruges, Bodø/Glimt, Leipzig, Côme, Slavia Prague.