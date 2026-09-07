Liga : le FC Barcelone se promène à Valence (5-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a profité dimanche des défaites du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid pour prendre seul les commandes de la Liga, en signant une quatrième victoire en autant de journées sur la pelouse de Valence (5-0).

Le Barça (1er, 12 points), double champion d’Espagne en titre, poursuit ainsi son sans-faute en ce début de saison et compte désormais trois longueurs d’avance sur ses poursuivants.

Lamine Yamal a rapidement ouvert le score dès la 6e minute d’un subtil lob de l’extérieur du pied gauche. Le jeune prodige catalan a ensuite cru inscrire un deuxième but deux minutes plus tard, mais sa réalisation a été refusée pour un léger hors-jeu.

Yamal a finalement dû attendre la 84e minute pour s’offrir un doublé, son quatrième but de la saison, sur un service parfait de Dani Olmo. Il signe ainsi un deuxième doublé consécutif.

Entre-temps, Fermin Lopez avait doublé la mise à la 22e minute, après une nouvelle percée de Yamal, avant de servir Raphinha pour le troisième but (49e). Le capitaine barcelonais a inscrit à cette occasion son sixième but en quatre journées. Pedri a ensuite alourdi le score à la 79e minute d’un tir croisé du droit, à la conclusion d’un une-deux avec Olmo.

Sous la conduite d’Hansi Flick, le Barça réalise un début de saison impressionnant avec quatre victoires, 17 buts inscrits et seulement deux encaissés. Les Catalans recevront Feyenoord mercredi pour leur entrée en lice en Ligue des champions, principale ambition affichée du club cette saison.

De son côté, Valence, qui lutte pour son maintien dans l’élite depuis deux saisons, connaît un début de championnat très difficile. Le club historique du football espagnol occupe déjà la dernière place avec un seul point récolté en quatre journées.