Video. Liga : revivez la victoire du Barça contre le Rayo Vallecano (5-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le FC Barcelone a nettement dominé le Rayo Vallecano (5-2), lundi, lors de la 3e journée de Liga, reprenant ainsi la tête du championnat et signant un troisième succès en autant de rencontres, grâce notamment à des doublés de Raphinha et de Lamine Yamal.

Le géant catalan, champion d’Espagne en titre, compte désormais 9 points, à égalité avec son éternel rival, le Real Madrid, également auteur d’un sans-faute depuis le début de la saison. Le Barça conserve toutefois la première place grâce à une meilleure différence de buts.

Mené au score après un but de l’attaquant espagnol Sergio Camello au terme d’une contre-attaque rapide (12e, 1-0), le Barça a rapidement renversé la situation. Raphinha a d’abord égalisé d’un superbe enchaînement (19e, 1-1), avant que le jeune prodige catalan Lamine Yamal ne donne l’avantage aux siens d’une frappe puissante sous la barre (21e, 2-1).

Au retour des vestiaires, le défenseur français Florian Lejeune a, malgré lui, aggravé la situation du Rayo en déviant dans ses propres filets un centre de l’international anglais Anthony Gordon (51e, 3-1).

Le Barça a toutefois montré quelques fragilités défensives, laissant Camello relancer le suspense d’une tête sur corner (59e, 3-2). Raphinha a ensuite redonné de l’air aux Catalans en inscrivant son deuxième but de la soirée après avoir été idéalement servi par une talonnade d’Anthony Gordon (71e, 4-2).

Lamine Yamal, qui était devenu un peu plus tôt le plus jeune joueur de l’histoire des cinq grands championnats européens à atteindre la barre des 50 buts à l’âge de 19 ans, a parachevé le succès barcelonais en inscrivant son 51e but d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (90e, 5-2).