Youssef En-Nesyri confirme son retour en forme avec Al-Ittihad

Youssef En-Nesyri a inscrit un but ce vendredi, lors du match opposant son club, Al-Ittihad, à Al-Faisaly, ce vendredi, en championnat saoudien.

En-Nesyri s’est illustré à la 43e minute en inscrivant le deuxième but de son équipe.

L’international marocain confirme ainsi son retour en forme en marquant pour la deuxième rencontre consécutive. Il avait déjà inscrit l’un des deux buts d’Al-Ittihad lors du précédent match face à Al-Fayha.

En-Nesyri espère poursuivre sur cette lancée afin de retrouver le devant de la scène et d’attirer l’attention du sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, dans l’optique d’un retour en sélection nationale.

H.M.