La date du 1er Rabie II au Maroc est connue (Ministère)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le 1er Rabie II de l’année 1448 de l’Hégire correspond au dimanche 13 septembre 2026, a annoncé vendredi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Un communiqué du ministère précise que l’observation du croissant lunaire du mois de Rabie II n’a pas été confirmée dans la soirée du vendredi 29 Rabie Al Awal, correspondant au 11 septembre 2026.

S.L.