Météo Maroc: temps chaud ce samedi 12 septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 12 septembre 2026 :

– Temps chaud sur le Gharb, Loukkos, les plaines de Tadla et Rehamna, Chiadma, le Saiss, le Souss, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ondées et orages par endroits sur le Haut et le Moyen Atlas et le Sud-est.

– Nuages bas avec ondées sur la Méditerranée.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec bruine locale sur les côtes atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur le Tangérois et assez fortes sur les Sud-est.

– Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur l’Atlas et le Rif, de 27/32°C sur le Sud-est, l’intérieur du Souss et le nord des provinces sahariennes, de 20/26°C sur El Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna et Oulmès et de 18/20°C ailleurs.

– Température en hausse sur la majorité du royaume.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerrané, sur le Détroit ainsi que sur le long du littoral atlantique.

S.L.