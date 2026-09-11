Fouzi Lekjaa: « Tous ceux qui souhaitent monter sont les bienvenus » (VIDEO)

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a fait étape, ce vendredi, à Azrou afin de présenter son programme électoral.

S’exprimant devant une foule nombreuse venue assister au meeting du parti, Fouzi Lekjaa a affirmé que les élus du PAM étaient animés par « la bonne volonté, le travail et la fidélité à la patrie et au Roi ». Il a également appelé les citoyens à participer au scrutin et à exercer leur droit constitutionnel en choisissant entre les différents programmes proposés.

Évoquant le programme électoral du parti du Tracteur, Lekjaa a assuré que celui-ci était facile à lire et reposait sur des chiffres et des données clairement présentés. Son objectif principal, a-t-il expliqué, est d’apporter des solutions aux problèmes persistants qui affectent le quotidien des Marocains.

Fouzi Lekjaa a par ailleurs souligné que le PAM aspirait à « un Maroc avançant à une seule vitesse », conformément à la vision royale. « Nous voulons le même rythme de développement partout au Maroc, pas seulement le rythme des promesses électorales », a-t-il déclaré.

« Nous changerons la logique par le travail, le dévouement et la persévérance au service de la patrie », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter : « Le tracteur compte déjà beaucoup de passagers et tous ceux qui souhaitent monter à bord sont les bienvenus. »

À Azrou, Lekjaa est également revenu sur les principaux axes du programme électoral du PAM, appelant notamment à améliorer la qualité de l’enseignement et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Selon lui, le parti a pleinement conscience de la hausse du coût de la vie et entend mobiliser tous les mécanismes légaux et les leviers disponibles afin d’alléger les dépenses quotidiennes des ménages. Le programme du PAM prévoit également de porter la pension minimale des retraités ayant travaillé pendant quarante ans à 2.000 dirhams, afin de leur garantir des conditions de vie dignes.

H.M.