Lions de l’Atlas: Yassine Bounou absent du prochain rassemblement ?

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La blessure de Yassine Bounou suscite l’inquiétude au sein du staff technique de la sélection nationale, à quelques semaines du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

L’international marocain a ressenti une douleur aux ischio-jambiers pendant l’échauffement précédant la rencontre entre Al-Hilal et Neom. Le staff technique a alors décidé de le retirer de la feuille de match et de le remplacer par Mohammed Al-Owais.

Dirigé par Christophe Baudot, le staff médical de la sélection nationale a rapidement pris contact avec son homologue d’Al-Hilal afin de se renseigner sur l’état de santé du gardien, de connaître les résultats de ses examens et d’évaluer la durée éventuelle de son indisponibilité. Cette blessure intervient à un moment délicat pour Mohamed Ouahbi, puisque le deuxième gardien, Munir Mohamedi, est lui aussi indisponible. Une situation qui pourrait contraindre le sélectionneur à revoir ses options dans les cages des Lions de l’Atlas.

Bounou rejoint ainsi la liste des Lions actuellement blessés, qui comprend également Youssef Belammari, Chadi Riad, Marouane Saadane et Ayoub El Kaabi.

H.M.