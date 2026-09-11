Les 15 km de Bouskoura deviennent le Bouskoura Sport Festival

Du 1er au 11 avril 2027, la 13e édition change d’échelle avec 11 jours de sport et 15.000 participants attendus

Sous l’égide de la Province de Nouaceur, l’association Planet Sport Runners annonce la 13e édition de son rendez-vous sportif annuel. En 2027, les 15 km de Bouskoura évoluent pour devenir le Bouskoura Sport Festival, un événement multisports organisé du 1er au 11 avril au cœur de la forêt de Bouskoura.

Après une édition 2026 record, qui a réuni plus de 10.000 participants issus de 24 nationalités, l’événement franchit une nouvelle étape. Jusqu’ici concentré sur une seule journée, il s’étendra désormais sur onze jours autour du sport, du bien-être et de la convivialité, avec l’ambition de rassembler 15.000 participants.

« Après 12 éditions, nous avons souhaité faire évoluer les 15 km de Bouskoura pour aller encore plus loin dans notre ambition. Le Bouskoura Sport Festival nous permettra de réunir de nouvelles communautés autour du sport, qu’il s’agisse des coureurs, des cyclistes, des enfants, des familles ou encore des pratiquants de bien-être. Notre volonté est de créer un grand rendez-vous populaire, inclusif et fédérateur, tout en conservant l’ADN qui fait le succès des 15 km de Bouskoura depuis leur création. » déclare Hicham Abourizk, Président de l’association Planet Sport Runners

D’une course emblématique à un festival multisports

Depuis sa création, l’événement s’est progressivement imposé comme l’un des grands rendez-vous sportifs au Maroc, fédérant coureurs, sportifs amateurs et confirmés, familles et passionnés autour d’un même territoire : la forêt de Bouskoura, véritable poumon vert de Casablanca. À travers l’organisation de cet événement et ses différentes initiatives, Planet Sport s’inscrit plus largement dans une dynamique de promotion et de développement de l’activité sportive au Maroc, en contribuant à la rendre accessible au plus grand nombre et à fédérer différentes communautés autour de cette passion commune.

Cette évolution vers le Bouskoura Sport Festival marque une nouvelle étape dans son développement. L’édition 2027 entend proposer une expérience plus large et accessible à différents publics, des sportifs confirmés au grand public, en passant par les enfants, les familles et les personnes à mobilité réduite.

La programmation s’étendra désormais au-delà de la course à pied pour intégrer plusieurs disciplines sportives et activités liées au bien-être. Trail, courses pour enfants, course nocturne, marche nordique, vélo sur route, VTT, padel, football, yoga, Pilates et spinning seront notamment proposés, aux côtés d’une course spécifiquement destinée aux personnes à mobilité réduite.

Les historiques 10 km et 15 km de Bouskoura resteront néanmoins au cœur de la programmation et compteront parmi les principaux temps forts du festival. La programmation détaillée ainsi que l’ouverture du site internet dédié aux inscriptions sont prévues pour le 1er novembre 2026.

Une ambition internationale et un ancrage territorial renforcé

Avec cette nouvelle formule, Planet Sport Runners ambitionne de faire du Bouskoura Sport Festival un événement à dimension internationale, capable de réunir plus de 15.000 participants autour d’une conception du sport accessible, fédératrice et ouverte à tous.

Placée sous l’égide de la Province de Nouaceur, cette 13e édition entend également contribuer à la valorisation du territoire de Bouskoura et de sa forêt emblématique, tout en installant le festival comme une vitrine majeure du sport au Maroc.

La dimension environnementale occupera également une place importante dans la programmation. Plusieurs initiatives sont prévues autour de la plantation d’arbres et de la sensibilisation à la préservation de l’environnement. Au-delà de la performance sportive, le Bouskoura Sport Festival souhaite ainsi créer un espace de rencontre entre sport, santé, bien-être, famille et engagement environnemental.

L’édition 2027 se déroulera ainsi du 1er au 11 avril dans la forêt de Bouskoura, au sein de la Province de Nouaceur, à Casablanca. Cette 13e édition, organisée par l’association Planet Sport Runners, s’étendra sur onze jours et vise une participation de 15.000 personnes.

À propos de l’association Planet Sport Runners

Depuis l’organisation de la première édition des 15 km de Bouskoura en 2011, l’association Planet Sport Runners œuvre à la promotion de la course à pied et du sport auprès du plus grand nombre.

Au fil de douze éditions, l’événement a réuni sportifs amateurs et confirmés autour d’un parcours nature au cœur de la forêt de Bouskoura. En 2026, plus de 10.000 participants issus de 24 nationalités ont pris part à l’événement. En 2027, cette aventure prend une nouvelle dimension avec la naissance du Bouskoura Sport Festival.