Ziyech à Botafogo : Fabrizio Romano confirme son arrivée au Brésil (PHOTO)

Hakim Ziyech va rejoindre Botafogo. Après plusieurs jours de négociations et quelques incertitudes autour de son départ vers le Brésil, le transfert de l’international marocain semble désormais bouclé.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a confirmé ce lundi l’accord, annonçant que Ziyech se rendra au Brésil mardi afin de signer son contrat avec le club de Rio de Janeiro. « Here we go », a indiqué Romano, précisant que l’accord est conclu et qu’il ne reste plus que les dernières formalités et la signature.

Un nouveau départ après le Wydad

Cette arrivée à Botafogo intervient quelques jours seulement après la séparation entre Ziyech et le Wydad de Casablanca. Le club casablancais avait annoncé dimanche la résiliation du contrat du joueur d’un commun accord.

Revenu au Maroc en octobre 2025, Ziyech n’aura finalement passé qu’une courte période sous les couleurs du Wydad. Le Marocain a disputé 16 rencontres avec le club et inscrit 9 buts, tout en délivrant 2 passes décisives.

Une arrivée qui a failli capoter

Le transfert vers Botafogo avait pourtant connu un sérieux coup d’arrêt. Ziyech aurait notamment exprimé des réserves concernant la qualité des pelouses au Brésil, au point de remettre en question son départ.

Les discussions ont finalement repris et Botafogo est parvenu à convaincre le joueur de rejoindre son projet. Le milieu offensif marocain est désormais attendu à Rio de Janeiro mardi pour finaliser son arrivée.

Un nouveau chapitre au Brésil

À 33 ans, Ziyech s’apprête ainsi à découvrir un nouveau championnat après avoir évolué aux Pays-Bas, en Angleterre, en Turquie, au Maroc et au Qatar.

Révélé au plus haut niveau avec l’Ajax Amsterdam, le gaucher marocain avait ensuite rejoint Chelsea en 2020. Avec le club londonien, il a notamment remporté la Ligue des champions en 2021. Il a également porté les couleurs de Galatasaray avant de revenir au Maroc avec le Wydad.

Avec Botafogo, Ziyech s’offre donc un nouveau défi loin de l’Europe. Un changement de décor pour l’un des joueurs marocains les plus talentueux de sa génération, qui tentera de relancer sa carrière sur les terrains brésiliens.

Selon les informations rapportées au Brésil, son contrat pourrait courir jusqu’en décembre 2028. La signature officielle est désormais attendue après son arrivée au Brésil.

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