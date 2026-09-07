Ziyech quitte le Wydad avec près de 5 millions de dirhams

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Les dernières heures ont été décisives pour les dirigeants du Wydad, qui disposaient d’une ultime occasion pour parvenir à un accord avec Hakim Ziyech et mettre fin au contrat liant les deux parties.

Alors que le joueur était sur le point de saisir la Commission des litiges afin de réclamer la résiliation unilatérale de son contrat, plusieurs sages du Wydad sont intervenus pour tenter d’apaiser la situation. Ils ont ainsi convaincu Ziyech de revenir à la table des négociations afin de régler le différend à l’amiable.

Selon des sources du Site Info Sport, l’international marocain devrait percevoir près de 5 millions de dirhams dans le cadre de la résiliation à l’amiable de son contrat avec le Wydad.

Cette somme comprend notamment deux mois de salaire ainsi que d’autres indemnités financières, dont une compensation liée à la clause de fidélité prévue dans le contrat liant les deux parties.

Les informations obtenues par notre source indiquent par ailleurs qu’une offre étrangère aurait facilité les négociations avec Ziyech, notamment celle du club brésilien de Botafogo.

Des médias brésiliens ont également rapporté que Hakim Ziyech avait enregistré une vidéo dans laquelle il confirme son arrivée à Botafogo. Quelques détails resteraient toutefois à régler avant l’annonce officielle du recrutement.

Le contrat de Ziyech avec le Wydad devait initialement courir jusqu’en juin 2027, mais les récents événements ont finalement précipité son départ, moins d’un an après le début de son aventure avec le club casablancais, en octobre 2025.