CAN Féminine. Jorge Vilda : « Nous allons tout donner face au Cameroun »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Jorge Vilda, a affirmé, mardi à Rabat, que l’équipe nationale féminine, désormais qualifiée pour la prochaine Coupe du monde, est pleinement concentrée sur la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026) face au Cameroun, prévue mercredi à 21h00 au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Vilda a souligné que l’objectif des Lionnes de l’Atlas est de décrocher une place en finale pour la troisième fois consécutive. Il a insisté sur l’importance de livrer une prestation de haut niveau face à une sélection camerounaise « difficile à jouer ».

« Les joueuses sont disposées à entamer cette rencontre », a déclaré le technicien espagnol, assurant que la sélection nationale « va faire de son mieux dans un match qui s’annonce disputé ».

Jorge Vilda a, également, fait savoir que l’ensemble de son effectif est opérationnel, mettant en avant l’expérience et la stabilité dont disposent les joueuses.

« Toutes les joueuses sont prêtes à jouer et notre effectif est composé d’éléments qui apportent de l’expérience et de la stabilité », a-t-il indiqué, précisant que les joueuses sont « prêtes physiquement et mentalement », après un important travail de préparation effectué en amont de la compétition.

De son côté, la joueuse de l’équipe nationale, Sanna Mssoudy, a insisté sur l’importance du soutien du public marocain, appelé à jouer un rôle déterminant dans cette confrontation.

« Nous nous attendons à un grand public, car son soutien va nous aider à remporter le match contre le Cameroun », a-t-elle souligné.

Mssoudy a assuré que les Lionnes de l’Atlas aborderont cette demi-finale avec confiance et détermination, avec pour ambition de valider leur billet pour la finale.

« Nous allons entamer ce match avec confiance et responsabilité pour réaliser notre objectif qui est de disputer la finale », a-t-elle affirmé, estimant que la qualification à la prochaine Coupe du monde constitue une motivation supplémentaire pour aborder cette rencontre dans les meilleures dispositions.

La joueuse marocaine a insisté sur l’enjeu considérable de cette demi-finale. « Nous n’avons pas le droit à l’erreur, car ce genre de matchs est décisif. Nous allons présenter la meilleure copie du football féminin marocain face au Cameroun », a-t-elle conclu.

S.L.