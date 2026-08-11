Barça: Araujo rejoint Liverpool sous forme de prêt

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur international uruguayen du FC Barcelone, Ronald Araujo, s’est engagé avec le club anglais de Liverpool sous forme de prêt pour une saison, ont annoncé lundi les deux formations.

Le joueur de 27 ans vient renforcer la charnière centrale des « Reds » et épauler l’expérimenté Virgil van Dijk, aux côtés de la nouvelle recrue, le Français Jérémy Jacquet.

Ces récents recrutements visent à pallier les départs de l’Anglais Rhys Williams et du Français Ibrahima Konaté, parti au Real Madrid.

Évoluant sous les couleurs du club catalan depuis 2019, où il a régulièrement porté le brassard de capitaine lors de la saison écoulée, Araujo a vu sa progression récemment freinée par des problèmes physiques et mentaux.

Capable d’évoluer également en tant qu’arrière droit, l’international uruguayen (27 sélections) figurait dans le groupe convoqué pour le Mondial-2026, sans pour autant disputer la moindre rencontre en raison d’une gêne musculaire.

S.L