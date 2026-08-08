Lions de l’Atlas : quatre jeunes joueurs dans le viseur de Mohamed Ouahbi

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Mohamed Ouahbi souhaite convoquer de jeunes joueurs lors de la prochaine trêve internationale. Quatre joueurs figureraient ainsi dans ses plans pour le rassemblement de septembre.

Il s’agit du gardien Yanis Benchaouch, Ali Maamar, Othmane Maamma et Ismael Baouf. Cette démarche vise à élargir les choix au sein de la sélection nationale.

Ces joueurs ont déjà évolué avec l’équipe nationale U20, mais Ouahbi n’avait pas pu les convoquer pour la dernière Coupe du monde.

Leur convocation devrait coïncider avec la préparation des Lions de l’Atlas pour leurs rencontres face au Gabon et au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya.

À travers cette initiative, Ouahbi souhaite insuffler du sang neuf à la sélection avant une période marquée par plusieurs échéances importantes, dont la Coupe d’Afrique des nations 2027.

H.M.