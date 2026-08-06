Real Madrid: Vinicius prolonge son bail jusqu’en 2032 !

A la Une

L’attaquant international brésilien Vinicius Jr a prolongé jusqu’en juin 2032 son contrat le liant au Real Madrid, a annoncé jeudi le club madrilène dans un communiqué.

« Le Real Madrid CF et Vinicius Jr sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2032 », écrit le Real.

Le précédent contrat de l’ailier de 26 ans arrivait à échéance en juin 2027. Le communiqué du Real ne précise pas les termes financiers de cette prolongation.

S.L.