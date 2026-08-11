CAN Féminine: ce qu’il faut savoir avant la demi-finale Maroc-Cameroun

Par LeSiteinfo avec MAP

Après avoir décroché leur qualification pour la Coupe du monde-2027 au Brésil, les Lionnes de l’Atlas se tournent désormais vers un nouvel objectif, et pas des moindres… Décrocher une troisième finale consécutive de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en affrontant le Cameroun, mercredi au stade Moulay El Hassan de Rabat.

Les Marocaines abordent cette demi-finale avec le plein de confiance, fortes d’un parcours convaincant depuis le début de la compétition. Les protégées de Jorge Vilda ont terminé en tête du groupe A avec sept points, après avoir dominé le Kenya (4-0) et l’Algérie (1-0), avant de concéder un nul blanc face au Sénégal.

En quarts de finale, les Lionnes de l’Atlas ont pris le meilleur sur l’Afrique du Sud (2-1), un succès précieux qui leur a également permis de valider leur billet pour le Mondial.

Depuis le coup d’envoi de la compétition, la sélection marocaine a affiché un bel équilibre entre rigueur défensive et capacité à se projeter vers l’avant. Elle a notamment bouclé la phase de groupes sans encaisser le moindre but, confirmant la solidité de son arrière-garde.

Face à l’Afrique du Sud, les Marocaines ont une nouvelle fois fait preuve de maîtrise pour préserver leur avantage face à un adversaire redoutable, capable de convertir la moindre occasion en but.

Après avoir pris deux longueurs d’avance, les Lionnes ont su résister au retour des Sud-Africaines, qui ont réduit l’écart en seconde période, pour finalement préserver leur précieux avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Après avoir atteint leur premier objectif avec la qualification pour la Coupe du monde, les joueuses de Jorge Vilda entendent désormais poursuivre leur marche en avant vers le sacre continental.

Il leur faudra pour cela franchir l’obstacle camerounais et décrocher une troisième qualification consécutive pour la finale, après avoir atteint le dernier acte lors des éditions 2022 et 2024.

Pour poursuivre leur aventure, les Marocaines devront conserver le rythme et la maîtrise affichés lors de leurs précédentes sorties, tout en se montrant davantage réalistes devant le but.

À ce stade de la compétition, la moindre occasion peut en effet peser lourd dans la balance. Le soutien attendu du public dans les tribunes du stade Moulay El Hassan pourrait également constituer un précieux atout pour pousser les Lionnes vers une nouvelle finale.

La mission s’annonce, toutefois, délicate face à une sélection camerounaise qui avance avec confiance. Les Camerounaises ont terminé la phase de groupes invaincues avant de signer l’une des performances marquantes des quarts de finale en éliminant le Nigeria, tenant du titre, sur le score de 1-0.

Cette demi-finale s’annonce, ainsi, comme un duel particulièrement indécis entre deux sélections déjà assurées de participer au Mondial-2027 grâce à leur présence dans le dernier carré.

Au-delà de cette qualification, Marocaines et Camerounaises se disputent désormais une place en finale et la possibilité de poursuivre leur quête du sacre continental.

S.L.