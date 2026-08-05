FIFA : Infantino miserait sur le Maroc pour sortir de la crise (The Times)

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Gianni Infantino aurait proposé au Maroc d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 au Grand Stade Hassan II de Casablanca, en contrepartie d’un soutien public dans la crise qui secoue actuellement la FIFA, rapporte le quotidien britannique The Times.

Le président de l’instance mondiale traverse l’une des périodes les plus délicates de son mandat. Il est fragilisé par l’échec de son projet visant à céder à des investisseurs privés une participation dans les activités commerciales liées aux compétitions de la FIFA. Cette initiative, critiquée pour son manque de transparence et de concertation, a provoqué de vives tensions en interne avant d’être abandonnée.

Selon The Times, Infantino chercherait désormais à consolider ses soutiens auprès des fédérations nationales. Dans cette stratégie, il miserait notamment sur le Maroc, considéré comme l’un de ses principaux alliés et comme un acteur influent du football africain.

Le quotidien affirme ainsi que le patron de la FIFA aurait proposé d’attribuer au Royaume la finale du Mondial 2030, coorganisé avec l’Espagne et le Portugal, à condition d’obtenir un appui « public, franc et massif ».

La rencontre se disputerait au Grand Stade Hassan II de Casablanca, appelé à devenir l’une des plus grandes enceintes de football au monde avec une capacité de 115.000 spectateurs. Cette hypothèse placerait le Maroc en concurrence directe avec l’Espagne, qui espère accueillir la finale au stade Santiago-Bernabéu de Madrid.

H.M.