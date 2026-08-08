CAN Féminine: l’Algérie se qualifie pour les demi-finales

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine de football de l’Algérie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc-2026) en battant son homologue ivoirienne sur le score de 2 buts à 1, en match des quarts de finale disputé samedi au Stade Moulay Rachid à Casablanca.

Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Ines Khiri (59e) et Amira Braham (64e), tandis que Inès Konan a inscrit pour la Côte d’Ivoire (29e).

L’Algérie affrontera en demi-finale le vainqueur du match qui opposera le Malawi au Ghana, dimanche au stade Al Madina à Rabat.

S.L.