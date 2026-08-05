Yassine Bounou confirme son divorce (PHOTO)

Yassine Bounou s’est exprimé pour la première fois sur sa vie privée, mettant fin aux nombreuses rumeurs concernant sa relation avec Imane Khellad, la mère de son fils Issac.

Le gardien des Lions de l’Atlas et d’Al-Hilal a laissé entendre qu’ils étaient désormais séparés. Sur Instagram, un internaute ayant partagé une photo de leur rencontre lui a demandé de transmettre ses salutations à son épouse. Bounou lui a simplement répondu qu’il n’était pas marié.

Cette déclaration intervient après plusieurs mois de spéculations autour du couple, entre annonces de séparation et rumeurs de réconciliation.

En même temps, la proximité entre Yassine Bounou et Nora Fatehi continue d’alimenter les réseaux sociaux. Depuis la Coupe du monde 2026, le footballeur et l’artiste marocaine ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises, durant leurs vacances au Maroc et en Espagne.

Nora Fatehi a récemment réagi à ces rumeurs lors de son passage dans une émission aux Émirats arabes unis. Elle a décrit Bounou comme « un bon ami », sans confirmer l’existence d’une relation sentimentale.

H.M.