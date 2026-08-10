Les vacances sont terminées pour Achraf Hakimi

A la Une

Après quelques semaines de vacances bien méritées, Achraf Hakimi a retrouvé ce lundi le PSG pour préparer la nouvelle saison.

Avant de retrouver le chemin de l’entraînement, l’international marocain a partagé avec ses fans quelques souvenirs de ses vacances. Sur son compte Instagram, le capitaine des Lions de l’Atlas a publié plusieurs clichés de ses derniers jours de détente, avant de refermer la parenthèse estivale et de retrouver ses coéquipiers au PSG.

Achraf Hakimi fait partie des joueurs parisiens qui ont bénéficié de vacances prolongées en raison de leur participation à la Coupe du monde 2026. Avec les Lions de l’Atlas, Hakimi avait atteint les quarts de finale de la compétition avant de pouvoir enfin souffler après une saison intense.

Le latéral droit n’avait ainsi pas participé à la préparation estivale du PSG. Il avait toutefois anticipé son retour en reprenant récemment l’entraînement à titre individuel à Ibiza.

Le Marocain sort d’une période chargée, marquée par de nombreuses échéances avec son club et la sélection nationale. Après la Coupe du monde des clubs disputée durant l’été 2025, Hakimi a enchaîné avec une saison exceptionnelle avec le PSG, avant de participer à la CAN 2025 puis au Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas.

H.M