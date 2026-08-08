Maroc-Afrique du Sud: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN Féminine)

Les Lionnes de l’Atlas disputent, ce samedi au stade Moulay El Hassan de Rabat, un quart de finale à très fort enjeu face à l’Afrique du Sud. Au-delà d’une place dans le dernier carré de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc-2026), les protégées de Jorge Vilda joueront également leur qualification pour la Coupe du monde 2027, prévue au Brésil, dans un choc qui a des allures de finale avant l’heure.

Les Marocaines abordent cette confrontation avec un capital confiance élevé et un moral au beau fixe après avoir terminé en tête du groupe A avec sept points.

Les Lionnes de l’Atlas ont réalisé un premier tour convaincant, ponctué de deux victoires face au Kenya (4-0) et à l’Algérie (1-0), avant de conclure la phase de groupes par un nul maîtrisé contre le Sénégal (0-0).

Le principal point fort des coéquipières de Ghizlane Chebbak réside dans leur solidité défensive. Elles n’ont encaissé aucun but en trois rencontres, une performance qui témoigne de leur équilibre collectif et de leur maturité tactique.

Portées par des cadres expérimentées comme Ghizlane Chebbak, Ibtissam Jraidi et Sanaa Mssoudy, les Lionnes devront toutefois faire preuve d’un réalisme offensif sans faille face aux Banyana Banyana afin de décrocher leur billet pour les demi-finales et valider, dans le même temps, leur qualification à la Coupe du monde 2027 au Brésil.

En face, l’Afrique du Sud a connu un parcours plus laborieux dans le groupe B. Battues d’entrée par la Tanzanie (1-2), puis tenues en échec par la Côte d’Ivoire (2-2), les coéquipières de Thembi Kgatlana ont finalement assuré leur qualification en s’imposant face au Burkina Faso (1-0) lors de la dernière journée, terminant deuxièmes du groupe avec quatre points.

Cette affiche revêt également une dimension particulière pour la sélection marocaine. Les Lionnes auront l’occasion de prendre leur revanche sur les Sud-Africaines qui les avaient privées, en 2022, d’un premier sacre continental à domicile en s’imposant 2-1 en finale.

Devant leur public, les joueuses de Jorge Vilda disposent ainsi d’une opportunité idéale pour effacer ce souvenir douloureux, poursuivre leur quête d’un premier titre africain et franchir une nouvelle étape dans l’histoire du football féminin marocain en s’ouvrant les portes du Mondial 2027.

Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour faire de ce quart de finale l’un des sommets de la CAN féminine Maroc-2026, avec, à la clé, un double objectif majeur : une place dans le dernier carré de la compétition continentale et une qualification pour la Coupe du monde au Brésil.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT et beIN Sports HD 6.