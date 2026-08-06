Tourisme : 17 nouvelles liaisons Ryanair pour renforcer l’attractivité du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) confirme la dynamique de sa stratégie aérienne avec l’annonce du plus important programme hivernal jamais déployé par Ryanair au Maroc.

Pour la saison Hiver 2026, la compagnie opèrera 156 lignes sur le Maroc, dont 17 nouvelles dessertes, offrant 5,3 millions de sièges et reliant le Royaume à 14 pays européens, indique un communiqué de l’ONMT.

Au-delà de l’augmentation des capacités aériennes, cette programmation constitue un puissant levier de développement pour les régions. En améliorant leur accessibilité depuis les principaux marchés européens, elle contribue à une meilleure répartition des flux touristiques, favorise l’émergence de nouvelles destinations et soutient une croissance plus équilibrée du tourisme national.

Cette nouvelle offre bénéficie directement à plusieurs territoires du Royaume. Les nouvelles liaisons au départ de Rabat (7 nouvelles lignes), Marrakech (5 nouvelles lignes) et Agadir (5 nouvelles lignes), associées au renforcement des opérations dans treize aéroports marocains, facilitent l’accès à des destinations telles que Fès, Tétouan, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla ou Nador, renforçant ainsi leur visibilité et leur attractivité auprès des clientèles internationales.

Ce programme record illustre la force du partenariat entre l’ONMT et Ryanair au service de la compétitivité de la destination Maroc. En développant les capacités aériennes, en ouvrant de nouvelles dessertes et en rapprochant les régions des principaux marchés européens, il contribue à faire de la connectivité aérienne un levier majeur de croissance touristique et de développement territorial.

L’ONMT poursuit ainsi le déploiement de sa stratégie en matière de transport aérien en consolidant des partenariats avec les compagnies aériennes nationales et internationales, en renforçant les capacités vers les marchés prioritaires et en ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour l’ensemble des régions du Royaume, conclut le communiqué.