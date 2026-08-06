Météo Maroc : vague de chaleur et averses orageuses de jeudi à samedi dans ces villes

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Par LeSiteinfo avec MAP

Une vague de chaleur, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages sont attendus, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de jeudi à samedi, les provinces de Taroudant, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour et Oued Eddahab, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures variant entre 42 et 44°C, est attendu vendredi dans les provinces de Beni Mellal, Fquih Bensalah et Kelaa des Sraghna. Des températures comprises entre 39 et 42°C sont également prévues jeudi dans la province d’Essaouira.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et rafale de vent sous orages (20-35mm) seront enregistrées, jeudi de 13H00 à 23H00, dans les provinces d’Aousserd, Jerada, Boulemane, Midelt, Azilal, Beni Mellal, Ifrane, Oued Ed-Dahab, Figuig, Al Haouz, Tinghir et Ouarzazate.