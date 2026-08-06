Wydad : pourquoi Hakimi Ziyech a-t-il quitté l’entraînement ?

A la Une

Hakim Ziyech a quitté la séance d’entraînement du mercredi, dirigée par le nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca, Paulo Sérgio.

Selon une source de Le Site info, l’international marocain aurait manifesté son mécontentement concernant certaines méthodes du nouveau staff médical avant de quitter la pelouse.

Ziyech n’a toutefois pas quitté le centre d’entraînement. Il s’est rendu en salle de sport pour poursuivre individuellement son programme de préparation physique.

Les joueurs du Wydad ont repris le chemin des entraînements en début de semaine, après leur pause annuelle, afin de préparer la nouvelle saison sous la direction du technicien portugais. Les raisons précises de cet incident devraient être dévoilées dans les prochains jours.

H.M.