Barça: le point sur la terrible blessure de Roony

Annoncé sur le départ, le jeune ailier suédois du FC Barcelone Roony Bardghji souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et devra se faire opérer dans les prochains jours, a annoncé mardi le club catalan.

Le joueur de 20 ans, recruté l’été dernier par le Barça en provenance de Copenhague pour 2,5 millions d’euros, s’est blessé à l’entraînement lundi et pourrait être absent pendant au moins six à sept mois, selon la presse catalane.

En manque de temps de jeu la saison passée en tant que remplaçant du prodige Lamine Yamal, Bardghji était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, notamment en raison des arrivées de l’ailier anglais Anthony Gordon et de l’Allemand Karim Adeyemi.

S.L.