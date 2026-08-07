Le Barça trouve une alternative après l’annulation du match au Maroc

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Le FC Barcelone devait initialement affronter l’IRT à Tanger, mais cette rencontre a finalement été annulée en raison de « la situation actuelle et du climat d’incertitude ».

Selon le quotidien espagnol Marca, le Barça mène désormais des négociations très avancées avec FC Bâle pour disputer une rencontre amicale le dimanche 16 août, sur la pelouse du club suisse. Les dirigeants barcelonais seraient optimistes quant à la conclusion rapide de l’accord. Ce match devrait ainsi intégrer le programme de préparation du Barça pour la nouvelle saison et remplacer le rendez-vous prévu face à l’IRT le 15 août.

Rappelons que dans un communiqué publié jeudi, le FC Barcelone explique que « compte tenu du contexte d’incertitude actuel », les conditions nécessaires à la tenue du match ne sont finalement pas réunies.

Cette décision met ainsi fin au projet de voir les coéquipiers de Lamine Yamal fouler la pelouse du Grand Stade de Tanger dans le cadre de leur préparation estivale. Le rendez-vous avait suscité un important engouement au Maroc, notamment auprès des supporters du club catalan.

H.M.