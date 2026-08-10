CAN Féminine: Maroc, Algérie… Le programme des demi-finales

Le Maroc s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous majeur de la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Les Lionnes de l’Atlas affronteront le Cameroun, mercredi prochain au Stade Moulay El Hassan à Rabat en demi-finale de cette édition.

Portées par leur public et galvanisées par leur qualification à la Coupe du Monde (Brésil-2027), les Lionnes de l’Atlas tenteront de s’accaparer leur place en finale pour la 3è fois d’affilée.

Une victoire face aux Camerounaises permettrait au Maroc de se rapprocher d’un sacre continental et de confirmer ses ambitions dans cette édition.

Dans l’autre demi-finale, le Malawi sera opposé à l’Algérie au Stade Olympique de Rabat.

Par ailleurs, les affiches des play-offs qualificatifs pour la Coupe du monde 2027 opposeront, jeudi à Casablanca, la Côte d’Ivoire au Ghana, puis l’Afrique du Sud au Nigeria.

Mercredi 12 août

18h00: Malawi – Algérie (Stade Olympique – Rabat)

21h00: Maroc – Cameroun (Stade Moulay El Hassan – Rabat).

Jeudi 13 août (Play-offs Mondial 2027)

18h00 : Côte d’Ivoire – Ghana (Stade Moulay Rachid – Casablanca)

21h00 : Afrique du Sud – Nigeria (Stade Laarbi Zaouli – Casablanca)

Samedi 15 août

Match de classement

Dimanche 16 août:

Finale.