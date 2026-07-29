Barça: vers un match amical au Maroc ?

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Le FC Barcelone serait en discussions avancées pour disputer un match amical cet été au Maroc.

Selon le journaliste marocain Achraf Ben Ayad, les négociations se poursuivent afin d’organiser cette rencontre, qui pourrait se tenir les 14 ou 15 août prochains. Une confirmation officielle est attendue dans les prochains jours.

En attendant, le Barça poursuit sa préparation estivale avec un stage en Angleterre. Le club devrait ensuite affronter Al Ahly lors du Trophée Joan Gamper, avant le début de la nouvelle saison.

H.M