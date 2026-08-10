Lions de l’Atlas: plusieurs cadres absents de la prochaine liste

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Plusieurs joueurs de la sélection nationale ne devraient pas figurer sur la liste des convoqués pour la prochaine trêve internationale. Les Lions de l’Atlas affronteront le Lesotho et le Gabon entre les 25 et 28 septembre, dans le cadre des éliminatoires africaines de la CAN 2027.

Selon une source de Le Site info, Sofyan Amrabat ne participera ni à ces deux rencontres ni au match amical programmé en octobre. Ayoub El Kaabi devrait également manquer les prochains matchs des Lions de l’Atlas. L’attaquant ne figurerait plus dans les plans du sélectionneur depuis le match face à Haïti, disputé lors de la phase de groupes du Mondial.

Marouane Saadane, qui n’a disputé que quelques minutes pendant la Coupe du monde, devrait lui aussi être écarté, principalement en raison de son âge. Mohamed Ouahbi aurait en effet décidé de préparer une nouvelle génération en vue des prochaines échéances.

Enfin, Achraf Hakimi et Ismaël Saibari ne seront pas convoqués en raison des suspensions prononcées à leur encontre par la Confédération africaine de football suite aux incidents ayant entaché la finale de la CAN 2025.

H.M.