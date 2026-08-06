Barça: Rodri ouvre la porte à un transfert

Le milieu de terrain de Manchester City Rodri, champion du monde avec l’Espagne cet été, a donné son accord au FC Barcelone pour négocier un potentiel transfert, a affirmé jeudi à l’AFP une source au sein du club catalan.

« Le Barça est aujourd’hui plus proche qu’hier de pouvoir envisager ce transfert. Nous avons désormais obtenu l’accord du joueur pour entamer des négociations avec Manchester City », a confié cette source, confirmant des informations de la presse espagnole.

Cet accord, qui intervient après des semaines de rumeurs évoquant un intérêt du Real Madrid pour le Ballon d’Or 2024 et meilleur joueur du Mondial-2026, n’offre cependant « aucune garantie » d’un transfert potentiel au Barça, insiste-t-elle.

Selon la presse catalane, Rodri, capitaine de la sélection espagnole sacrée championne du monde pour la deuxième fois cet été aux Etats-Unis, aurait été convaincu par un appel téléphonique avec l’entraîneur barcelonais Hansi Flick, qui réclamait à ses dirigeants le recrutement d’un joueur expérimenté en défense ou au milieu de terrain.

Cette demande aurait été renforcée par la grave blessure au genou de l’habituel capitaine blaugrana Frenkie de Jong, qui pourrait être absent pendant plusieurs mois.

« Rodri », originaire de Madrid et passé par l’Atlético, était pourtant annoncé tout proche d’une signature au Real depuis plusieurs semaines.

Son club, Manchester City, avec lequel il a notamment remporté la Ligue des champions en 2023 et quatre titres de champion d’Angleterre, serait enclin à le laisser partir pour environ 60 millions d’euros, à un an de la fin de son contrat.

Le milieu de terrain de 30 ans, de retour au plus haut niveau cet été lors du Mondial nord-américain après plusieurs blessures successives à un genou, avait subi une « légère opération du dos » fin juillet, laissant planer des doutes sur sa condition physique pour l’entame de la saison.

S.L.