Elim. CAN 2027: Achraf Hakimi et Ismael Saibari absents face au Gabon

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Achraf Hakimi manquera le premier match du Maroc dans les éliminatoires de la CAN 2027. Le capitaine des Lions de l’Atlas a été suspendu par la commission disciplinaire de la CAF à la suite des incidents ayant marqué la finale de la dernière CAN face au Sénégal.

Cette sanction le privera de la rencontre contre le Gabon, programmée le 25 septembre prochain. Ismaël Saibari est également concerné et ne pourra pas prendre part à ce premier rendez-vous des qualifications.

Les deux internationaux marocains devraient en revanche retrouver la sélection pour le match suivant face au Lesotho, qui aura lieu entre le 27 et le 29 septembre.

H.M.