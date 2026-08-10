CAN Féminine: les Lionnes de l’Atlas connaissent leur adversaire en demi-finale

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine de football du Cameroun s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc-2026) en s’imposant face à son homologue nigériane sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale disputé, dimanche au stade Larbi Zaouli à Casablanca.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Myriam Nyadjou à la 19e minute de jeu.

Grâce à cette victoire, le Cameroun a poinçonné son billet pour la Coupe du monde prévue au Brésil en 2027.

Le Cameroun affrontera le Maroc en demi-finale mercredi au stade Moulay El Hassan à Rabat (21h00).

S.L.