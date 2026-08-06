Un défenseur du Real Valladolid dans le viseur du Raja

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Le Raja de Casablanca accélère sur le dossier Mohamed Jaouab. À la recherche d’un renfort pour compenser le départ d’Abdellah Khafifi, le club vert négocie depuis plusieurs semaines l’arrivée du défenseur du Real Valladolid.

Selon la presse espagnole, les discussions entre les deux clubs sont désormais bien avancées. Le montant du transfert devrait dépasser les trois millions de dirhams.

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, Jaouab a ensuite rejoint les catégories de jeunes du Stade Rennais avant de poursuivre sa carrière en Espagne. Âgé de 24 ans, le défenseur central représente une option sérieuse pour renforcer l’arrière-garde du Raja.

Sa valeur marchande est estimée à 600.000 dollars par le site spécialisé Transfermarkt.

H.M.