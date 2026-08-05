Le Wydad tranche concernant le retour de Lorch

Le Wydad a finalement écarté la piste menant à Thembinkosi Lorch, dont le profil lui avait été proposé durant ce mercato estival.

Selon les informations de Le Site info, les dirigeants du club ont étudié le dossier du Sud-Africain avant de renoncer à racheter son contrat auprès d’Al-Ittihad Tripoli.

Le président Ibrahim Al Asri et son équipe ne souhaitent pas engager une somme importante pour recruter un joueur de 33 ans, estimant que l’opération présente trop de risques sur le plan sportif. Un retour de Lorch au Wydad reste toutefois envisageable à deux conditions : qu’il parvienne à se libérer de son contrat et qu’il accepte un salaire inférieur à celui qu’il percevait sous la présidence de Hicham Aït Menna.