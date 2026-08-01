Al-Ittihad prend une décision concernant Youssef En-Nesyri

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Le staff médical d’Al-Ittihad a décidé de ménager Youssef En-Nesyri lors du match amical face à Malaga, en marge du programme de préparation du club saoudien pour la nouvelle saison.

L’attaquant souffre d’une légère fatigue musculaire. Par précaution, le staff médical a préféré ne prendre aucun risque afin de préserver sa condition physique avant le début des compétitions officielles.

Cette décision concerne également Abderrahmane Al-Aboud, Marwan Al-Sahafi et Farhah Al-Shamrani, eux aussi touchés par de légères gênes musculaires durant la préparation.

Les quatre joueurs suivent actuellement un programme de soins et de rééducation sous la supervision du staff médical. Ils reprendront les entraînements collectifs une fois leur rétablissement achevé et leur aptitude physique confirmée.

Al-Ittihad poursuit sa préparation pour la nouvelle saison. L’entraîneur allemand Jens Wissing a décidé de réduire le programme à une seule séance d’entraînement quotidienne afin d’alléger la charge physique et de limiter les risques de blessures.

H.M.