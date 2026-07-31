Les Lions de l’Atlas fiers de leur participation aux festivités de la Fête du Trône

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Par LeSiteinfo avec MAP

Les membres de la sélection marocaine de football, quart-finalistes de la Coupe du Monde 2026, ont exprimé, jeudi, leur immense joie et leur grande fierté de participer aux festivités célébrant le 27e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI aux Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Ainsi, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a exprimé l’immense honneur et la grande fierté des membres de l’équipe nationale de participer aux festivités célébrant cette Glorieuse Fête, très importante et si chère pour l’ensemble du peuple marocain.

Dans une déclaration à la presse en marge de la réception présidée par le Roi Mohammed VI à M’diq à l’occasion de la célébration de la Fête du Trône, il a aussi tenu à faire part de ses vifs remerciements au Roi pour tout ce que le Souverain a entrepris pour le développement du Royaume et du football marocain, à même de permettre aux joueurs marocains d’être aussi performants.

De son côté, le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, a souligné que cette glorieuse journée est « très importante pour nous tous ». « Nous sommes fiers de Notre Roi et d’être Marocains », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le gardien de but Yassine Bounou a également exprimé sa grande joie de participer aux festivités célébrant la Glorieuse Fête du Trône, faisant part, en cette heureuse occasion, de ses meilleurs vœux au Roi.

Dans une déclaration similaire, le joueur Noussair Mazraoui a indiqué que sa participation à ces festivités constitue, pour lui, un immense honneur et une source de grande fierté, ajoutant que l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale tiennent à exprimer leurs vifs remerciements et leur profonde gratitude au Roi à l’occasion de cette Glorieuse Fête.

Quant à Azzedine Ounahi, il a tenu à exprimer sa grande fierté, ainsi que celle de ses coéquipiers de participer, aux côtés de l’ensemble du peuple marocain, à la célébration du 27e anniversaire de l’Intronisation du Souverain.

S.L.