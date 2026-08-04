Marhaba 2026: ouverture d’un centre d’accueil à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2026, la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger a ouvert du 10 juin au 15 septembre prochain, à son siège à Rabat, un centre d’accueil.

A l’instar des années précédentes, ce centre assure une écoute, un accompagnement et un suivi des requêtes formulées par les Marocains résidant à l’étranger et leur permet une interaction directe avec des cadres spécialisés de la Fondation dans le domaine juridique, indique un communiqué de la Fondation, précisant que le centre sera ouvert du lundi au vendredi, de 9H à 16H.

En plus, des représentants de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (services de la conservation foncière et de la cartographie) et de la Direction Générale des Impôts sont présents sur place, souligne le communiqué, faisant savoir qu’une liaison à distance avec l’Administration des douanes et impôts indirects est maintenue.

Pour contribuer à renforcer la proximité avec les Marocains résidant à l’étranger, les différents pôles de la Fondation demeurent joignables par téléphone et par courrier électronique, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, conclut le communiqué.

S.L