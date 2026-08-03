Yassine Bounou et Nora Fatehi sont-ils en couple ? Elle répond

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Nora Fatehi s’est exprimée sur sa relation avec le gardien des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, lors de son passage sur « Virgin Radio Dubai ». L’artiste marocaine y assurait la promotion de son nouveau titre « Slay To The Rhythm », réalisé en collaboration avec le chanteur marocain Maâz.

Nora Fatehi a présenté Yassine Bounou comme « un bon ami » et l’un des meilleurs gardiens de but au monde. Elle a également révélé que leur relation amicale remontait à la fin de la Coupe du monde 2022. Selon ses déclarations, c’est notamment pour soutenir Bounou qu’elle a tenu à assister aux matchs de la sélection nationale depuis les tribunes durant le Mondial 2026.

Interrogée par les animateurs, l’artiste a expliqué que les qualités qu’elle appréciait le plus chez le portier marocain étaient sa gentillesse et son humilité.

Nora Fatehi aurait par ailleurs passé une partie de ses vacances d’été en compagnie de Yassine Bounou, entre Casablanca et l’Espagne. Leurs photos, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses interrogations sur la nature de leur relation, certains internautes allant jusqu’à évoquer une possible histoire d’amour.

H.M.