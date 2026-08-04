Pedrinho et Paniagua, deux dossiers épineux pour le Wydad

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Les dirigeants du Wydad de Casablanca doivent gérer plusieurs contrats coûteux, hérités de l’ancien bureau, concernant des joueurs dont le rendement n’est pas à la hauteur des attentes.

Selon une source fiable de Le Site info, ils cherchent à se séparer de certains éléments bénéficiant de salaires élevés sans apporter une réelle plus-value à l’équipe. Le Brésilien Pedrinho et le Bolivien Paniagua figurent notamment parmi les joueurs concernés. Le club étudie la possibilité de résilier leurs contrats à l’amiable, même si cette opération devrait entraîner des pertes financières.

La direction préfère néanmoins assumer ce coût plutôt que de maintenir ces joueurs dans l’effectif et supporter des charges plus importantes. Une solution similaire avait été trouvée pour le Brésilien Arthur, dont le contrat a finalement été cédé.

Le Wydad redoute toutefois que les joueurs concernés refusent de négocier leur départ et réclament l’intégralité de leurs indemnités, voire saisissent la FIFA pour faire valoir leurs droits.

H.M.