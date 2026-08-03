Yassine Bounou dit non à la Juventus Turin

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gardien international marocain Yassine Bounou aurait refusé une offre de la Juventus Turin portant sur un contrat de deux saisons, préférant poursuivre son aventure avec le club saoudien d’Al-Hilal.

D’après les mêmes sources, Bounou ne souhaiterait pas quitter Al-Hilal lors du mercato actuel et aurait l’intention de poursuivre son parcours avec le club, compte tenu de son rôle important au sein de l’équipe et de la confiance que lui accorde le staff technique.

Selon nos sources, l’offre italienne était pourtant conséquente sur les plans financier et sportif. La Juventus était notamment disposée à proposer une somme de 9 millions d’euros à Al-Hilal pour s’attacher les services du portier marocain.

Aucune confirmation officielle n’a toutefois été communiquée par le joueur ou les deux clubs concernant ces informations. Les prochaines évolutions dépendront donc de ce que réserveront les prochains jours du mercato.

De son côté, Bounou se trouve actuellement en Autriche, où il participe à la préparation de la prochaine saison. Par ailleurs, il se murmure avec insistance qu’Al-Hilal envisagerait d’inscrire le gardien marocain sur sa liste asiatique, afin de l’écarter de sa liste locale et de le remplacer par un autre joueur étranger.